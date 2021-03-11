За минувшие сутки, 10 марта, в Украине выявили 9 084 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 330 человек выздоровели, а 262 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 425 522 заболевших ковидом. Из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.



Вчера провели 106 464 тестирований на коронавирус.



Днем ранее сообщалось о 6 377 новых заболевших.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.