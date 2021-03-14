Партия «Слуга народа» 14 марта во время внеочередной конференции Киевской областной организации партии принял решение о снятии народного депутата Александра Дубинский с должности председателя. Об этом сообщается на сайте СН.
Председателем областного звена вместо Дубинский стал нардеп Андрей Мотовиловець.
Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, организацией рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии.
Фракция «Слуга народа» на своем заседании 1 февраля проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.
Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», тот отказался.