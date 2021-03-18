Александр Марченко с женой Екатериной. Архивное фото

Российская правозащитная организация «Команда 29» рассказала подробности дела Александра Марченко — украинца, приговоренного в России к 10 годам заключения за «шпионаж». Приговору предшествовало его арест группировкой «ДНР» в Донецке, пытки в тюрьме «Изоляция» и передача сотрудникам ФСБ в Россию.



Житель Днепра Марченко в декабре 2018 года отправился из Киева через Москву и Ростов-на-Дону в Донецк (такой маршрут он выбрал, чтобы не дожидаться пропуска СБУ на пересечение КПВВ) за своей «отжатой» там в 2014 году Lamborghini Diablo 1991 года — это была битая машина, которую он пять лет восстанавливал в СТО Донецка да начала вооруженного конфликта в 2014 году.



В 2014 году вооруженные люди машину из бокса забрали. Хозяин СТО на звонки не отвечал, а в 2017 году семья Марченко увидела свою перекрашенную в черный цвет Lamborghini на видео сепаратистского телеканала о соревнованиях в Донецке.







Марченко выяснил, что его спорткар «отжал» «кошелек» тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко — «министр налогов и сборов» Александр «Ташкент» Тимофеев. В августе 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» Захарченко был убит, а Ташкент ранен, и к тому же в последовавшей борьбе за власть проиграл и бежал в Россию. При этом «нажитое» имущество осталось в Донецке вместе с несколькими срочно возбужденными уголовными делами, которые делали невозможным возвращение Ташкента. Тогда в СМИ «ДНР» публиковали объявления, призывавшие всех пострадавших от Тимофеева срочно обращаться в «правоохранительные органы» с заявлениями.



Донецкий знакомый Александра Марченко Юрий Гусаков убедил его приехать в Донецк и подать заявление о краже машины, уверяя, что в городе «безопасно». Согласно плану, Марченко должен был вернуться за сутки, а машину бы потом пригнал Гусаков.



Заявление подали, а исчез Марченко 17 декабря 2018-го на пограничном с Россией переходе «Успенка». Правозащитники через адвоката смогли поговорить с мужчиной уже в РФ, передав вопросы в СИЗО.



Мужчина подтвердил, что его увезли в нелегальную донецкую тюрьму «МГБ ДНР» «Изоляция».



«В момент пересечения границы на паспортном контроле меня задержали люди в масках. Надели на голову мешок и погрузили в мерседес "Vito". Далее меня привезли в "Изоляцию". Завели в здание на 1-й этаж, немного попинали ногами, задавая вопрос: "Что ты делаешь в ДНР?". Я отвечал: "Приехал за своим Lamborghini"», — рассказал Марченко.



Его поместили в одиночную комнату без окон, туалета и воды. Там Марченко содержали в суровых условиях и подвергали пыткам.



«До Нового года меня три раза проверяли на детектор лжи. Вопросы в основном были: "Являешься ли ты сотрудником иностранных спецслужб?". Периодически меня выводили в соседнюю комнату и били дубинками по почкам, пяткам, коленям и пояснице», — вспоминает он.



Мужчине начали «шить» дело.



«После Нового года (это январь 2019 года) сотрудники МГБ ДНР завели меня на второй этаж для допроса про поездки в Россию, вооружение, а также возможность поставки "Джавелинов". Не услышав от меня нужных ответов — вывели (9 января 2019 года) на нижний этаж в отдельную комнату и за левую руку, используя железные наручники, подвесили меня к верхней части решетки. В таком положении я провисел сутки. Без еды, воды и туалета», — рассказал Марченко.



На следующий день его сняли с решетки и повели на очередной допрос. Там Марченко показали видео с мужчиной по фамилии Филюрский, который, находясь под арестом в РФ, давал показания против него.



«Впоследствии он стал свидетелем в моем уголовном деле. Сотрудники МГБ ДНР утверждали, что я занимался с Филюрским контрабандой. Увидев на видео Филюрского, я понял, что впервые вижу этого человека. Впоследствии, в ходе допроса Филюрского по моему уголовному делу в Краснодарском краевом суде, он сообщил суду, что не знает меня и впервые видит», — подчеркнул мужчина.



«Прервав допрос, меня опять повели (10 января 2019 года) в подвал соседнего красного кирпичного здания, надев мешок на голову и дополнительно перемотав скотчем вокруг головы. Полностью раздели. Распяли на деревянном щите, привязав мои руки и ноги к его поверхности. Затем к моим мизинцам пальцев ног и к гениталиям примотали провода и на протяжении полутора часов, поливая водичкой ноги и гениталии, подавали ток», — продолжает Марченко рассказ о пытках в «Изоляции».



По словам задержанного, также угрожали накачать его наркотиками и поместить в комнату к насильникам. Кроме того, угрожали выкрасть его детей, если он не будет отвечать на их вопросы так, как им нужно.



«На допросах у сотрудников МГБ ДНР были кусачки, с помощью которых грозились отрезать мне фаланги пальцев, но, передумав, накинули мне струну на шею и начали душить. Три недели меня не мыли. За два месяца я помылся три раза. Мыли меня исключительно перед записью моих показаний на видеокамеру», — отметил Марченко, добавив, что перед записью видео ему дали текст для заучивания.



«Просили во время съемки моих показаний меньше смотреть на тест. Видеозаписи длились несколько дней. Неоднократно перезаписывали видео для лучшей достоверности и убедительности. Обещали, что мне вручат "Оскар"», — подчеркнул он.



Сотрудники «МГБ ДНР» делали две видеозаписи с разным текстом: одну для сотрудников ФСБ, вторую — для СБУ, отметил Марченко.



Его передали ФСБ в Россию 18 февраля 2019 года, предварительно заставив подписать документы о том, что он не имеет претензий к «МГБ ДНР».



«Привезли на таможню, сняли мешок [с головы], отдали ремень и шнурки, а далее в сопровождении водителя Renault мы пошли на КПП ["Успенка"], который прошли без какой-либо проверки. В серой зоне, между двумя границами, меня передали сотруднику ФСБ РФ, который меня провел без досмотра на территорию РФ. При моем проходе через границу присутствовал начальник российского таможенного пункта. Переведя через границу, мне снова надели пакет на голову и посадили в микроавтобус Volkswagen, а затем повезли в неизвестном направлении», — вспоминает он.



В итоге Марченко привезли в ФСБ Краснодарского края, где допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Филюрского. «Я неоднократно сообщал, что меня похитили и пытали, на что реакции со стороны сотрудников ФСБ никакой не последовало», — указал мужчина.



Его содержали под административным арестом по надумманным обвинениям, отмечается в публикации правозащитников.



В мае 2019-го ему выдвинули обвинение в шпионаже. Якобы украиней имел намерение купить в России клистроны — электровакуумные лампы, которые используются в том числе в начинке зенитно-ракетных комплексов С-300.



При этом суд не утверждал, что Марченко когда-то держал эти клистроны в руках или передавал за них лично кому-то деньги: ему вменялись вопросы о запчастях, о которых дали показания свидетели. Ключевого свидетеля при этом суду даже не предъявили.



«Между тем сведениями, которые суд расценил как государственную тайну у нас в деле являются не документы или чертежи, а запчасти к военной технике, просто куски железа. Помимо этого, сам процесс сбора информации по нашему законодательству имеет место быть только в случае, когда человек получил сведения, имеющие гриф "государственная тайна". Однако Марченко не то чтобы не получил где-то государственную тайну — он не получил эти запчасти к технике, он их ни разу не видел, не держал в руках и не знает, как эти предметы выглядят», — комментирует дело адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.



Он отметил, что в деле нет информации о «ДНР» и пытках, так как формально мужчину задержали в России.



Однако, несмотря на такие грубые нестыковки, суд в ноябре прошлого года приговорил Марченко к 10 годам тюрьмы по статье «шпионаж». 18 марта в помещении Краснодарского краевого суда третий апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляцию на приговор украинцу.



О ситуации с Марченко знают власти Украины. При этом наличие Lamborghini Diablo стало поводом для комиссии по политзаключенным при министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и перемещенных лиц блокировать выделение финансовой помощи семье, подчеркнула Екатерина Бессараб, жена Александра Марченко. Кроме того, правозащитники указали, что с попаданием в списки на обмен из-за позиции украинских чиновников тоже возникли трудности.

Екатерина Бессараб с портретом мужа на акции в поддержку политзаключенных под Офисом президента Укарины