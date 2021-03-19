Верховная Рада на заседании в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Украины относительно недопущения дальнейшей разработки месторождения циркония в Мариупольском районе Донецкой области. Об этом сообщил автор обращения нардеп Дмитрий Лубинец в Facebook.



Он отметил, что в течение последних месяцев появлялось много слухов о том, кому именно может быть выгодна добыча циркония на Донбассе.



«В этом вопросе предпочитаю конкретные действия, а не поиск "крайних". Именно поэтому я подавал депутатские запросы в министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Госгеокадастр, Госэкоинспекцию, а также к президенту Украины», – написал Лубинец.



Он добавил, что придавал проблеме огласку, лично общался с главой Госгеонедра, а его помощница в Никольском выступила одним из организаторов митинга по противодействию разработки месторождения циркония.

Пласт циркония размером около 40 гектаров расположен в 1,5 километрах от поселка Никольское в Донецкой области. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей.



Жители поселка 3 февраля провели акцию против добычи циркония на территории их громады. Это был уже второй митинг, на котором местные жители и жители близлежащих поселков выступили против разработки Азовского месторождения редкоземельных металлов.



Территория с месторождением была выставлена на аукцион, который планировался на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Начальная цена была снижена вдвое и составляла более 4,2 миллионов гривен.



Госгеонедра отменило проведение аукциона на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем.