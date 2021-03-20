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Работники судоремонтного завода в Мариуполе обратились к президенту Зеленскому

20 марта 2021, 20:48

Работники судоремонтного завода в Мариуполе обратились к президенту Зеленскому

Работники Азовского судоремонтного завода (ООО «АСРЗ») в Мариуполе обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь сохранить предприятие, передает «Интерфакс-Украина».

Мариупольцы просят содействовать в восстановлении работы завода после того, как 1 февраля этого года была запрещена швартовка к его причалам, что привело к процедуре банкротства.

«Единственный способ сохранить трудовой коллектив... и предприятие стратегического значения для страны – это выполнить прозрачно и в кратчайшие сроки процедуру передачи целостного имущественного комплекса АСРЗ на баланс государственного предприятия "АСРЗ", возобновить работу предприятия уже на балансе государства и трудоустроить весь коллектив в государственное предприятие», – говорится в письме заводчан президенту.

Работники АСРЗ считают незаконным распоряжение капитана Мариупольского морского порта Александра Дружинина, которое заблокировало деятельность предприятия.

«Эти действия привели к полной остановке деятельности ООО "СРЗ" и сделали невозможным выполнение предприятием своих контрактных обязательств перед клиентами и социальных обязательств перед трудовым коллективом», – отмечается в письме.

По словам заводчан, в таких условиях ООО «СРЗ» было вынуждено начать процедуру банкротства и объявить о сокращении всего трудового коллектива. Работа предприятия полностью остановлена и запуск его деятельности заново – очень сложный процесс.

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Работники АСРЗ отмечают, что на предприятии занято более 500 специалистов, в том числе узкопрофильных профессий, благодаря которым завод – единственный на Азовском побережье может выполнять сложные ремонты судовых корпусов и винто-рулевого комплекса, а также электрических, механических и электрорадиомонтажных систем жизнеобеспечения судов.

В частности, в 2020 году предприятие отремонтировало 33 судна, в том числе государственного флота Бердянского морского торгового порта и Бердянского филиала АМПУ, Мариупольского морского торгового порта и Мариупольского филиала АМПУ, корабельно-катерного отряда морской охраны, ВСУ, базы которых размещаются в Азовском море.

Работа Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) парализована уже больше месяца из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

Работники АСРЗ уже неоднократно выходили на акции протеста в Мариуполе – перекрывали движение по улице Восстания в Приморском районе, чтобы на их проблему обратили внимание, протестовали перед сессией горсовета. Но их акции не дали результата.

Фонд государственного имущества Украины начал процесс возврата целостного имущественного комплекса Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс одноименного государственного предприятия (ГП «АСРЗ», Мариуполь).

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