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Геращенко: Заказчики акции под Офисом президента добивались кровопролития

20 марта 2021, 22:18

Геращенко: Заказчики акции под Офисом президента добивались кровопролития

Сторонники Сергея Стерненко, которые протестовали 20 марта возле Офиса президента, намеренно пытались спровоцировать кровопролитие. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что заказчики данной провокации рассчитывали на ответные действия полиции, что она применит силу.

«Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих... Мы понимали, что задача поставленная организаторами – это силовые действия полиции и правоохранителей. Заказчики очень хотели, чтобы пролилась кровь, но этого не будет», – подчеркнул Геращенко.

По словам заместителя Авакова, акция возле Офиса президента – «никакой не мирный протест».

«Это группа людей, которые специально портят госимущество, которое придется очищать и заменять за деньги налогоплательщиков. На самом деле, из около 1000 протестующих только 40-50 совершают правонарушение. Все они задокументированы, им будут предъявлены подозрения и обвинения в административных правонарушениях. Никто безнаказанным не останется», – заверил Геращенко.

Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины». Протестующие разрисовали фасад здания ОП оскорбительными надписями в адрес президента и министра внутренних дел. 

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.

В поддержку Стерненко проходили акции протеста в нескольких городах Украины. В Киеве 23 февраля протестовали у Офиса президента; произошли столкновения с полицией. Были задержали 24 человека, которых потом отпустили. Полиция сообщила о 27 пострадавших правоохранителях.

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