Печерский райсуд Киева отправил ветерана АТО, писателя и издателя Владислава Гранецкого-Стафийчука под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Мазурок, передает «Ґрати».



Стафийчука задержали 20 марта по подозрению в хулиганстве с использованием оружия после митинга в поддержку одесского общественника Сергея Стерненко под Офисом президента. Следствие установило, что во время митинга Гранецкий-Стафийчук разбил стекла на входных дверях на входе в ОП.



По словам адвоката, Гранецкий-Стафийчук подтвердил свое присутствие на акции, но не стал комментировать, бил ли он стекла. Дмитрий Мазурок добавил, что при задержании у его клиента нашли в рюкзаке складной охотничий нож.



Следствие просило назначить задержанному круглосуточный домашний арест, и судья Алексей Соколов удовлетворил это ходатайство.



Кроме того, полиция Киева в связи с событиями 20 марта вручила подозрение в хулиганстве Сергею Филимонову – главе праворадикальной группы «Гонор», ранее воевавшему в рядах батальона «Азов», а потом бывшему в руководстве правой политсилы «Национальный корпус».



В тексте подозрения говорится, что 20 марта Филимонов шел «впереди группы неустановленных лиц» и подходя к зданию Офиса президента на улице Банковой раздавал другим лицам указания «голосом и жестами», руководил их действиями. Он также зажег «пиротехническое средство», которое другие приняли как сигнал к началу хулиганских действий.



Организатору акции инкриминируют хулиганство согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины». Протестующие разрисовали фасад здания ОП оскорбительными надписями в адрес президента и министра внутренних дел, разбили стекла на дверях.



Правоохранители задержали одного из участников акции. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.



23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.



Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.