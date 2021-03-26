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Не хватает угля. В «ДНР» сообщили о проблемах на Зуевской ТЭС

26 марта 2021, 19:37

Не хватает угля. В «ДНР» сообщили о проблемах на Зуевской ТЭС

В Зугрэсе, который находится под контролем группировки «ДНР», на Зуевской теплоэлектростанции не хватает угля. ТЭС работает на 30% мощности. Об этом шла речь в пятницу на выездном совещании с «главой ДНР» Денисом Пушилиным, передают местные интернет-ресурсы.  

Несмотря на это, как сообщается, «ДНР» планирует вывести на полную мощность три энергоблока Зуевской «в обозримом будущем».

Директор Зуевской ТЭС Евгений Железняк сообщил, что работать на полную мощность сегодня не позволяет нехватка угля марки «Г» (газовый). Частично потребности удается покрыть за счет топлива, поставляемого с шахт, контролируемых «ЛНР».

Железняк уверяет, что для решения проблемы на ТЭС вместе с российскими специалистами начали проводить эксперименты по использованию углей других марок, в частности, марки «Т» (тощий), который добывается на донецких шахтах. Оказалось, что их применение требует дополнительного использования газа. На очереди опыты по применению смеси углей, а также угля марки «ОС» (обогащенный спекающийся).

Кроме того, по словам Железняка, возможности ТЭС планируется расширить за счет закупки в России оборудования, которое позволит станции работать на угле марок «Г» и «Т».

Денис Пушилин заявил, что учитывая сказанное, «к отопительному сезону будет несколько вариантов задействования топлива, угля то ли смесей, то ли марки "Т", соответственно мы можем говорить о полной энергетической безопасности республики, но и возможностях экспорта».

Зуевская ТЭС входит в «унитарное предприятие ДНР» «Энергия Донбасса», которое создала группировка «ДНР», чтобы замкнуть энергетический цикл неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Зуевская ТЭС, расположенная на неподконтрольной Донетчине, получает газовый уголь, который добывают на неподконтрольной Луганщине. Тогда же «ЛНР» приняла решение о реорганизации угольной промышленности, мотивировав это падением спроса на уголь. «ЛНР» создала свое «унитарное предприятие», под названием «Востокуголь», которое объединило ряд захваченных ранее украинских угольных шахт и сопутствующих предприятий. Часть неприбыльных шахт «ЛНР» решила закрыть.

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