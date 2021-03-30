Уже 9 членам «ДНР» сообщено о подозрении за удержание людей в тюрьме «Изоляция»

Еще двум членам подконтрольной России группировки «ДНР» сообщено о подозрении за удержание людей в донецкой подпольной тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования «МГБ ДНР» систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке.



Кроме того, подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, в частности пытки электрическим током.



Подозрения предъявлены по статьям об участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Всего сообщено о подозрении уже 9 людям, причастным к незаконному удержанию украинских гражданских лиц и военных в тюрьме «Изоляция».



Сейчас установлено почти 40 пострадавших, которые содержались в этой подпольной тюрьме.

Накануне расследователи Bellingcat установили личности трех человек, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция». Все трое родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.



Тюрьма «Изоляция» находится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюрьма отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.



В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».