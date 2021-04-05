Министр здравоохранения Максим Степанов допускает, что в течение ближайших двух недель численность заболевших COVID в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Об этом он заявил в эфире телеканал «Украина 24» в понедельник.



«Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки», — заявил Степанов.



Он отметил, что эпидемситуация ухудшается из-за нарушения карантинных ограничений.

За минувшие сутки, 4 апреля, в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 254 заболевших ранее умерли.