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Зеленский подписал указ о вакцинации населения от ковида

04 апреля 2021, 17:17

Зеленский подписал указ о вакцинации населения от ковида

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против коронавируса, предусматривающий создание Национального плана вакцинации против COVID-19, согласно которому большинство взрослого населения Украины должно получить свои прививки до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, Кабмин в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19.

«Должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу», — говорится в сообщении.

Там отмечают, что правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

В ОП также подчеркивают, что министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Указ о введение в силу решения СНБО вступает в силу со дня его опубликования.

По состоянию на 4 апреля, всего в Украине с начала вакцинальной кампании привиты 290 566 человек, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.

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