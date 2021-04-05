За воскресенье, 4 апреля, в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 4 946 человек, а умерли 254.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали1 755 888 у человек. Из них 1 352 139 человек выздоровели, а 34 587 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.



За воскресенье в стране провели 34 666 тестирования.



В статистике нет данных о заболевании COVID-19 на неподконтрольных территориях.



Кроме того, 4 апреля 1 258 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 291 824 человека привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.