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В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»

07 апреля 2021, 13:47

В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»

Запуск Донецкого металлургического завода (ДМЗ) отсрочен, сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции.

«Я все же рассчитывал, что 4-5 числа [будет запущен ДМЗ], но по техническим причинам чуть-чуть смещается дата», — сказал он 7 апреля.

Пушилин напомнил, что новый инвестор, имя которого он не назвал, запланировал запуск доменной печи с параллельным ремонтом второй. «Потом ставится на ремонт первая печь, вторая уже начинает работать, потом — работают обе печи. Дальше тоже есть определенные планы, но не хотелось бы забегать вперед», — добавил он.

По словам Пушилина, инвестор предоставил информации о своих планах на четыре года. В частности, предполагается создание более тысячи новых рабочих мест и увеличение заработной платы.

Как писали «Новости Донбасса», инвестором ДМЗ стал владелец Торгового дома «Горняк» Игорь Андреев. Бизнесмен известен на подконтрольной «ДНР» территории производством пельменей и вареников под маркой «Геркулес» и крупной сетью магазинов «Геркулес — Молоко». За перезапуск металлургического, работа которого была остановлена в 2019 году, бизнес-структуры Андреева освобождены «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.

Кроме Донецкого метзавода, Андреев контролирует соседний Юзовский металлургический завод, Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Пушилин сегодня подтвердил, что вместе с ДМЗ эти предприятия составят единый производственный цикл.

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