В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество

Бизнес-структуры Игоря Андреева, который стал новым инвестором Донецкого металлургического завода, освобождены группировкой «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.



Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, который сейчас себя позиционирует «общественным деятелем ДНР».



Он уточнил, что такие преференции получили предприятие Андреева по изготовлению пельменей и вареников «Геркулес», сеть магазинов «Молоко» и так далее.



Ходаковский считает ситуацию двоякой: «В этом есть частичная оправданность — сейчас сложно найти инвесторов. Но по практике работы завода "Юзовский" под его же руководством можно сделать следующий вывод: на торговый дом, зарегистрированный в России, продукция уходит ниже себестоимости, а продается почти по рыночной цене».



При этом более низкая себестоимость обеспечивается за счет невыплат в «налогов» и счетов за электроэнергию, поясняет он.

«В оправдание Андреева можно сказать, что и его предшественники хронически не платили в бюджет, и отдали предприятие с накопленными долгами — Андреев просто продолжает установившуюся традицию. При этом у нас на территории цена на металлолом искусственно держится почти вдвое ниже, чем в России, что тоже приводит к увеличению доходной части», — рассказал Ходаковский в своем телеграм-канале.



Сложившуюся ситуация он не считает трагической, так как «все недополученное в наш бюджет мы затребуем у России, которая не дает территориям [Донбасса] схлопнуться, и баланс будет выровнен».



«Так что мы, в принципе, остаемся в чистом выигрыше: ДМЗ заработает, гудок об этом оповестит, люди вернутся к производству. А что до электроэнергии, за которую не заплатят, то тут тоже не трагедия — при дешевом угле и рабочей силе энергетики все равно в плюсе», — считает основатель НВФ.

Формальным украинским собственником ДМЗ является группа «Донецксталь», но весной 2017 года она, как и другие владельцы, утратила контроль над своими предприятиями на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Большинство заводов перешли под управление компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко.



В январе Донецкий метзавод был выведен из структуры «Внешторгсервиса» и получил новое юрлицо — ООО «ДМЗ». При этом долг по зарплате бывшей управляющей компании перед рабочими остался.



ДМЗ не плавит металл с 2019 года — тогда его доменные печи погасли. Возобновить работу завода обещают уже в апреле этого года.