Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество

25 марта 2021, 15:37

В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество

Бизнес-структуры Игоря Андреева, который стал новым инвестором Донецкого металлургического завода, освобождены группировкой «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.

Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, который сейчас себя позиционирует «общественным деятелем ДНР».

Он уточнил, что такие преференции получили предприятие Андреева по изготовлению пельменей и вареников «Геркулес», сеть магазинов «Молоко» и так далее.

Ходаковский считает ситуацию двоякой: «В этом есть частичная оправданность — сейчас сложно найти инвесторов. Но по практике работы завода "Юзовский" под его же руководством можно сделать следующий вывод: на торговый дом, зарегистрированный в России, продукция уходит ниже себестоимости, а продается почти по рыночной цене».

При этом более низкая себестоимость обеспечивается за счет невыплат в «налогов» и счетов за электроэнергию, поясняет он.

Читайте также:

Олигархи по обе стороны линии конфликта на Донбассе: На чем держится их влияние и хватит ли сил у Киева бороться с монополией?

«В оправдание Андреева можно сказать, что и его предшественники хронически не платили в бюджет, и отдали предприятие с накопленными долгами — Андреев просто продолжает установившуюся традицию. При этом у нас на территории цена на металлолом искусственно держится почти вдвое ниже, чем в России, что тоже приводит к увеличению доходной части», — рассказал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Сложившуюся ситуация он не считает трагической, так как «все недополученное в наш бюджет мы затребуем у России, которая не дает территориям [Донбасса] схлопнуться, и баланс будет выровнен».

«Так что мы, в принципе, остаемся в чистом выигрыше: ДМЗ заработает, гудок об этом оповестит, люди вернутся к производству. А что до электроэнергии, за которую не заплатят, то тут тоже не трагедия — при дешевом угле и рабочей силе энергетики все равно в плюсе», — считает основатель НВФ.

Формальным украинским собственником ДМЗ является группа «Донецксталь», но весной 2017 года она, как и другие владельцы, утратила контроль над своими предприятиями на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Большинство заводов перешли под управление компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко.

В январе Донецкий метзавод был выведен из структуры «Внешторгсервиса» и получил новое юрлицо — ООО «ДМЗ». При этом долг по зарплате бывшей управляющей компании перед рабочими остался

ДМЗ не плавит металл с 2019 года — тогда его доменные печи погасли. Возобновить работу завода обещают уже в апреле этого года.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Места
Донецк
Организации
Дмз Геркулес ДНР ТД Горняк
Люди
Александр Ходаковский Игорь Андреев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
23:28
В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
все новости
15:58
Степанов: В Украине не было смертей от вакцинации против COVID-19
15:52
Шмыгаль и Папа Римский обсудили ситуацию на Донбассе
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
15:04
«Укразализныця» объявила о возвращении «пятидневки» и повышении зарплат на фоне намерения рабочих устроить забастовку
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
14:55
Суд продлил заочный арест Януковича в деле об узурпации власти
14:13
На Луганщине выявили 141 новый случай COVID-19. Один пациент скончался
13:49
Реформа и деоккупация Донбасса: Зеленский напомнил о стратегических заданиях СБУ
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
13:33
Госдеп: Дипломатия США будет более активной по ситуации на Донбассе
13:07
В Мариуполе трудоустраивают работников судоремонтного завода. Дальнейшая судьба предприятия решается
12:34
Главный санитарный врач Ляшко выздоровел от коронавируса
12:22
Несчастный случай: На Донетчине в шахте погиб горняк
11:50
Подозревают в содействии оккупации Крыма: СБУ проводит обыски в офисах Медведчука
11:24
Кабмин продлил текущий тариф на электроэнергию до 1 мая: Подробности
все новости
ВИДЕО
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция