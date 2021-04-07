Глава «ДНР» Дениса Пушилин собрался ответить на вопросы 7 апреля

В среду, 7 апреля, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин проведет большую пресс-конференцию. Подобные мероприятия организовывают регулярно. И не только пресс-конференции, но и так называемые прямые линии, заявляя, что любой житель Донецка, Макеевки, Горловки и других населенных пунктов может задать свой вопрос. «Новости Донбасса» тоже пытались отправить вопросы — их оставляют без ответов.



«Возможностью задать вопрос в электронной форме воспользовался и я...Однако за один час двадцать минут эфира ни один из шести заданных мной вопросов — почему-то не озвучили», — рассказал наш журналист Василий Панасюк в прошлом году.





Постановочное общение с народом



И если в ходе так называемых прямых линий реальные проблемы людей, о которых молчать уже становится трудно, все-таки озвучивают, то только для того, чтобы потом разыграть стандартный спектакль: «Хороший царь — плохие бояре», то есть чтобы вину за проблему и ответственность за ее решение Пушилин мог публично переложить на кого-то из своих подчиненных.

Острых вопросов от подконтрольных «ДНР» журналистов во время пресс-конференций практически не задают. Ну, а если и задают — то становится очевидно, что ответы на них подготовлены заранее.

Вопросы, которых Пушилин не слышит



В этот раз перед пресс-конференцией Пушилина мы решили спросить у жителей Донецка, ответы на какие вопросы они хотели бы услышать. И вот, что из этого вышло:



«Цены снизить! Потому что мы, пенсионеры, мы выживаем! Понимаете», — говорит дончанка.



«Пошел бы он на х*р, тот Пушилин!» — ответил в сердцах пожилой житель Донецка.



«Когда закончится война, наверное, я бы задала вопрос», — сказала еще одна женщина.



«Самое главное — поехать к маме на Украину, ей 90 и она не видит», — поделилась другая дончанка.



«Поднятие цен, повышение большое, зарплаты маленькие... Поднять зарплату! Соответствующую... У меня много вопросов к главе. Почему мы так хорошо живем», — спрашивают жители Донецка.