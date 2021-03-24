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В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей

24 марта 2021, 23:28

В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей

Донецкий металлургический завод. Фото: z1uk.livejournal.com Донецкий металлургический завод. Фото: z1uk.livejournal.com

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) намерен возобновить работу в начале апреля после двухгодичного простоя.

Об этом сегодня заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«Сейчас [готова к работе] одна доменная печь, вторую после ремонта тоже запустят. Планируется, что они обе будут работать и будет полная загрузка предприятия», — приводит его слова «ДАН».

Информацию о запуске ДМЗ «Новостям Донбасса подтвердили источники на предприятии и народный депутат Украины Муса Магомедов, который до избрания в парламент был гендиректором Авдеевского коксохимического завода.

На территории ДМЗ по факту находится два предприятия: доменное производство и электросталеплавильный цех «Истил», который «ДНР» переименовала в «Юзовский металлургический завод».

Новый инвестор собрался эти мощности объединить в единое предприятие. Еще в январе Донецкий метзавод был выведен из структуры «Внешторгсервиса» — предприятия, которое связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, и получил новое юрлицо — ООО «ДМЗ». При этом долг по зарплате бывшей управляющей компании перед рабочими остался.

Сейчас на завод идет набор сотрудников. По данным нардепа Магомедова, зарплату платят вовремя.

ДМЗ не плавит металл с 2019 года — тогда его доменные печи погасли. По словам Магомедова, запустить их снова действительно можно после капитального ремонта. «Могут и запустить, хотя останавливали [производство] достаточно быстро. Рассказывают, что сейчас мы возьмемся и запустим», — подчеркнул депутат Рады.

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На прошлой неделе на телеканале «ДНР» вышел репортаж о появлении инвестора на ДМЗ, имя которого, впрочем, не назвали. По данным собеседников «Новостей Донбасса» этим инвестором является донецкий бизнесмен Игорь Андреев, который продолжил зарабатывать при «ДНР». В Донецке он известен, прежде всего, как владелец Торгового дома «Горняк», который контролирует предприятия по производству пельменей и вареников «Геркулес», молочных продуктов «Добрыня» и колбас «Пан фазан». В империи Андреева есть и сеть продуктовых магазинов «Геруклес-Молоко», которая продолжает разрастаться в ОРДО.

Кроме того, бизнесмен контролирует Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Вместе с ДМЗ эти предприятия составят единый производственный цикл для выплавки металла из сырья.

Сепаратистские СМИ сообщали, что новый инвестор готов вложить в ДМЗ 10 миллиардов рублей, но Магомедов считает эту сумму завышенной в десять раз. «Для этого производства такого количества оборотки просто не нужно. Миллиарда рублей (15 миллионов долларов) вполне достаточно», — сказал он НД.

Однако о полном возобновлении работы Донецкого метзавода говорить не приходится. Дело в том, что летом  2020 года «Внешторгсервис» вывез немецкую сталеплавильную печь ДСП-150 Siemens VAI с ДМЗ на Енакиевский металлургический завод. Эта современная печь должна была заменить на донецком заводе мартен и обеспечить больший выпуск продукции, но ее так и не успели запустить в 2014 году — помешали боевые действия.

Формальным украинским собственником ДМЗ является группа «Донецксталь», но весной 2017 года она, как и другие владельцы, утратила контроль над своими предприятиями на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Большинство заводов перешли под управление компании «Внешторгсервис». 

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