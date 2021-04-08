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СММ ОБСЕ посетила место гибели ребенка в Александровском

08 апреля 2021, 20:56

СММ ОБСЕ посетила место гибели ребенка в Александровском

СММ ОБСЕ посетила место взрыва в неподконтрольном властям Александровском в Донецкой области, в результате которого погиб ребенок. Об этом СММ сообщила в ответе на запрос «Новостей Донбасса».

«Мы продолжаем следить за ситуацией. Патруль СММ посетил место происшествия. Любая относящаяся к этому случаю информация будет отражена в наших ежедневных отчетах», — говорится в ответе СММ.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, комментируя отчет СММ о произошедшем 2 апреля взрыве в Александровском, заявил, что наблюдатели не присутствовали на месте гибели ребенка, а составили «сухой доклад», который «не сопоставим трагедии».

В миссии прокомментировали, что в отчетах отражаются только те факты, которые наблюдатели установили и подтвердили сами: «Наблюдатели не делают оценок и не проводят расследований». Там также добавили, что мандат СММ предусматривает деятельность в соответствии с принципами прозрачности и непредвзятости.

Маленький мальчик погиб и его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, достаточно удаленном от линии соприкосновения. Группировка «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, который скинул взрывчатку во двор.

По словам нескольких пользователей соцсетей, которые представились жителями Александровского, мальчик нашел мину во дворе своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.

Наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили, что пятилетний ребенок в поселке Александровское погиб в результате взрыва 2 апреля. Бабушка погибшего рассказала по телефону представителям ОБСЕ, что днем 2 апреля ее внук был у их дома. Тогда она услышала звук взрыва и увидела черный и белый дым. Выйдя на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения поблизости.

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