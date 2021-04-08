Информацию о гибели 5-летнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области Россия пытается использовать для дискредитации Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель командующего Операцией Объединенных сил Эдуард Москалев в эфире телеканала «Дом».



«Это очередной фейк РФ. Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются предоставлять какую-то такую фейковую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ. И эта информация не имеет никакого практического значения, и ВСУ к этому факту никак не причастны», – сказал Москалев.



Он сослался на информацию «из открытых источников» о том, что мальчик погиб от взрывного устройства, которое он нашел в гараже.



«ВСУ не имеют никакого отношения к гибели гражданского населения. В то же время российская пропаганда никак не комментирует те факты, которые происходят у нас здесь, а именно за период с 1 января по апрель-месяц, – как они совершают обстрелы населенных пунктов. За это время зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов, и крайний из них произошел сегодня рано утром, когда из артиллерии калибра 122 мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье», – прокомментировал заместитель командующего ООС.

По его словам, с начала года на подконтрольной украинской власти территории погиб один мирный житель вследствие подрыва на мине ПОМ-2.



«Это мины, которые используют российские оккупационные войска, совершают этими минами дистанционное минирование, в том числе и минирование населенных пунктов. И на одной из таких мин подорвался местный житель. Также недавно был случай, когда получил ранение гражданский житель города Красногоровка в результате минометного обстрела. Эти факты есть, но они это не показывают, а делают фейковые новости и пытаются дискредитировать ВСУ», – заключил Москалев.

Маленький мальчик погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, достаточно удаленном от линии соприкосновения. Группировка «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, который скинул взрывчатку во двор.



По словам нескольких пользователей соцсетей, которые представились жителями Александровского, мальчик нашел мину во дворе своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.



Наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили, что пятилетний ребенок в поселке Александровское погиб в результате взрыва 2 апреля. Бабушка погибшего рассказала по телефону представителям ОБСЕ, что днем 2 апреля ее внук был у их дома. Тогда она услышала звук взрыва и увидела черный и белый дым. Выйдя на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения поблизости.