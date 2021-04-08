Дискуссия о гибели мальчика на Донбассе в студии украинского телеканала

Вечером в среду, 7 апреля, в передаче «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» политики, среди прочего, обсудили гибель маленького мальчика в подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровское. В студии присутствовали представители разных политических лагерей, дискуссия получилась сверх эмоциональной: гости неоднократно переходили на крик и перебивали друг друга, поэтому ведущий несколько раз отключал им микрофоны. «Новости Донбасса» пересказывают основные тезисы разговора.



Действующие лица: Тарас Шевченко (заместитель министра культуры и информационной политики), Нестор Шуфрич (народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»), Алексей Гончаренко (народный депутат от «Европейской солидарности»), Ирина Верещук (народный депутат от «Слуги народа»), Татьяна Черновол (экс-нардеп от «Народного фронта»), Александр Ольшанский (IT-предприниматель, привлечен Офисом президента к работе новосозданного Центра по борьбе с дезинформацией), Василий Голованов (ведущий).



Шуфрич: Господин Тарас, вы сказали, что мы стали свидетелями очередной истории в духе фейка о «распятом мальчике». На основании чего вы это заявили?



Шевченко: На основании того, что история про «распятого мальчика» — общеизвестный тезис, когда путем манипуляций, перекручивания, искажения или выдумок достигаются определенные цели Российской Федерации.



Шуфрич: Вам известна позиция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно трагедии в Александровском?



Шевченко: Говорите по сути.



Шуфрич: Вы же занимаетесь информационной политикой. Вам позиция ОБСЕ известна?



Шевченко: В этой ситуации мы видим манипуляцию фактами.



Шуфрич: Мальчик погиб или нет? Что вам известно не от российской стороны, а из официальной информации, поданой ОБСЕ?



Шевченко: Нам известно, что украинский беспилотник туда долететь не мог. Поэтому те факты, которые подаются РФ, не являются правдой. То, что люди продолжают гибнуть на Донбассе в результате войны, которую развязала России, является ответственностью РФ.



Шуфрич: Я, наверное, не отреагировал бы на информацию СМИ России и тем более «ДНР». Но сегодня я изучил информацию ОБСЕ. Они подтвердили факт смерти пятилетнего мальчика в Александровском. Также они связались с моргом, где наблюдателям сообщили, что ребенок умер вследствие взрыва снаряда или другого взрывного устройства. Причину и инициатора взрыва ОБСЕ установить не могут, но сам факт смерти уже не ставится под сомнение.



Черновол: Мы не контролируем ту территорию! При чем тут Украина? Вы манипулируете.



Гончаренко: Сообщение ОБСЕ: «Мальчик погиб в результате взрывной травмы в неподконтрольном правительству Александровском». Точка. Там гибнут сегодня люди, там Сомали!



Черновол (к Шуфричу): Может, вы обвините сепаратистов в гибели мальчика, а не Украину? Кто его убил? Дайте ответ!



Шуфрич: Установит следствие.



Черновол: Чье?



Шуфрич: Украинское.



Черновол: С вами завтра пойдем освобождать Донбасс и проводить следствие.



Гончаренко: На неподконтрольной нами территории каждый день кто-то гибнет…



Черновол: И виновата в этом Российская Федерация!



Гончаренко: Озвучивается манипуляция, что Украина каким-то образом может быть причастна. Мои соболезнования родным и близким мальчика, но это неподконтрольная нами территория! Каким образом мы должны за это отвечать?



Голованов: Я просто не слышал от Шуфрича утверждения, что украинцы виноваты в этой трагедии.



Верещук: Давайте оставим лишние эмоции и вернемся к фактам. Давайте черпать информации из официальных источников. Например, на сайте министерства обороны Украины четко была написана позиция наших военных: да, факт гибели мальчика есть, именно украинская сторона в СЦКК обратилась к ОБСЕ с просьбой установить факт гибели и провести как можно более глубокое расследование. Но, возможно вы не знаете, господин Шуфрич, или просто не хотите говорить о том, что Россия не пропускает ОБСЕ на неподконтрольную территорию. Именно РФ не хочет, чтоб СММ ОБСЕ контролировала ситуацию 24/7, а просто подает свою точку зрения. Согласно международному праву, эффективное управление неподконтрольными Украине территориями Крыма и Донбасса осуществляет Россия. На РФ возложена ответственность за происходящее на этих территориях. Если мы сейчас обсуждаем факт гибели мальчика — да, это действительно трагедия, он погиб — но подавать в таком ключе, что Украина может быть причастна — недопустимо.



Ольшанский: Украина не должна была реагировать на случившееся. Идея этой информационной операции заключалась в том, чтобы возбудить в украинском обществе дискуссию: «Причастна ли Украина к гибели этого мальчика?» С тем же успехом я могу спросить: сколько еще мальчиков погибло за 6 лет на неподконтрольной территории? Мы по всем случаям будем говорить, что Украина виновата или только по некоторым? Информационная война — такая же война, как и обычная горячая. На такие вещи нужно реагировать взвешенно и спокойно — с осторожным отношением к формулировкам.



Шуфрич: Я ни словом, ни намеком не обвинил в этом Украину. Я уважаю презумпцию невиновности: пока следствие и украинский суд не установит, кто виноват в гибели мальчика, я называть виновных не буду. Вы сами все пришли с явкой с повинной и притянули Украину к ответственности. Это ваша некомпетентность и желание хайповать.



Верещук: Вы сами хайпуете!



Шуфрич: Я требую ответственности! Кто бы это ни был, он должен ответить за смерть мальчика.



Шевченко: Мы в студии украинского телеканала так долго обсуждаем этот вопрос — это игра по российским нарративам.



Гончаренко (к Шуфричу): Считаете ли вы Путина убийцей?



Шуфрич: Я считаю, что Путин — такой же, как Порошенко в этом конфликте.



Гончаренко: Порошенко напал на Россию? Мы сейчас видим пятую колонну внутри своей страны.



Черновол: Шуфрич имеет право на свою позицию. Но если он украинский политик, то он не имел права не ответить, кто убил этого мальчика, других мальчиков, девочек и всех людей на оккупированной территории и на нашей стороне, одним словом: «Путин». Оружие и боеприпасы на Донбасс поставляет РФ. Если вы не назвали Путина, значит вы не украинский политик, а российский агент!



Шуфрич: Я не могу обвинить господина Путина, потому что у меня нет реальных фактов его причастности к смерти мальчика в Александровском.



Ольшанский: По этому поводу не может быть дискуссии. В украинском политикуме, я думаю, нет людей, которые считают, что нужно убивать детей. Этот посыл надо послать обществу.



Посмотреть передачу можно здесь.