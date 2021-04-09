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На Донбассе снова стреляли, погиб украинский военный

09 апреля 2021, 08:06

На Донбассе снова стреляли, погиб украинский военный

Вчера, 8 апреля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 15 раз открывали огонь по украинским позициям и гражданской инфраструктуре. Погиб украинский военнослужащий, о чем ранее сообщалось.

По данным пресс-центра штаба операции Объединенных сил, из 15 обстрелов два были по гражданской инфраструктуре в районе Водяного на Приазовье.

Украинские военные уточнили, что огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован в районе Песок и Водяного, Широкино и Невельска, а также Луганского.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Новые сутки начались без обстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 апреля 2021 года зафиксировала не менее 16 827 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 5 862 взрывов, 1 830 пролетевших неопределенных боеприпасов, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 884 очередей и выстрелов.

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