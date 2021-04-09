По решению суда активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.



Такое решение принял Апелляционный суд Одессы. Второго фигуранта по делу о похищении человека, Руслана Демчука, суд тоже решил освободить из-под стражи с аналогичными условиями.



«Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», – говорится в сообщении.



Адвокат активиста Маси Найем отметил, что его подзащитного освободили из-под стражи в зале суда.



«Сегодня он должен до 22 уже оказаться по адресу, указанному в постановлении. Там он будет находиться все время действия меры – 2 месяца. Если будут другие заседания, он должен предупреждать следствие и получать разрешение на выезд», – сообщил адвокат.

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.



Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.



Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины». Протестующие разрисовали фасад здания ОП оскорбительными надписями в адрес президента и министра внутренних дел, разбили стекла на дверях.



Правоохранители задержали одного из участников акции. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.