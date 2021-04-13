Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило издание Le Figaro.



Отмечается, что визит связан с ростом напряженности в Украине из-за концентрации военных подразделений России на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.



Ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. «Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — сказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 5 апреля заявил, что переговоры президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся в скором времени.