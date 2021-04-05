Переговоры президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся в скором времени. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в видеокомментарии, который распространила пресс-служба украинского лидера.



«Я думаю, что видео-конференция, или переговоры трех стран — Германии, Франции и Украины — состоятся очень скоро, поэтому идет нормальный процесс консультаций», — сказал Ермак, комментируя аналогичные переговоры Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которые состолись 30 марта.



Он добавил, что на прошлой неделе были переговоры трех стран и «к Нормандскому формату это имеет такое же отношение как, если бы сегодня любые три страны встретились и проговорили свои вопросы».



Ермак добавил, что лидеры России, Германии и Франции говорили и о вопросах войны в Донбассе. «Но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки, а цена им нам уже понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена», — подчеркнул руководитель президентского офиса.



«Консультации с нашими партнерами по Нормандскому формату происходят еженедельно по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, представителями Германии», — отметил Ермак. Он добавил, что это переговоры «непростые и тяжелые, но они продолжаются».