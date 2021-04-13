Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила агентству «Интерфакс-Украина» предстоящую встречу президентов Украины и Франции в Париже 16 апреля. Тематикой их переговоров станет ситуация на Донбассе, а также концентрация российских войск на границах с Украиной.



«Действительно, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в пятницу в Париже. Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и относительно наращивания российских войск на границах с Украиной», — сообщила Мендель.

Ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. «Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — сказал он.



О том, что переговоры состоятся в пятницу, 16 апреля, сообщало издание Le Figaro.