Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан во время телефонного разговора обсудили дестабилизизацию ситуации на Донбассе из-за скопления российских войск вдоль украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Кулеба рассказал о стягивании войск РФ к границе с Донбассом, пропаганде, которую распространяет Кремль и заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.



Как отмечает украинский МИД, Ле Дриан сообщил, что Франция с беспокойством следит за ситуацией вокруг восточных границ Украины.



В свою очередь, Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию.



«Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным», — говорится в сообщении.



«Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявления официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях», — подчеркнул глава украинской дипломатии.



Глава МИД Украины подчеркнул, что в сложившейся ситуации важны четкие и сильные публичные сигналы международного сообщества в поддержку Украины.

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Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.