Шмыгаль: Закрывать всю страну на локдаун нет смысла, ситуация в регионах начинает выравниваться

Модель адаптивного карантина в Украине дает свои результаты, потому объявлять в данное время общенациональный локдаун нецелесообразно. Об этом заявил в ходе заседания правительства в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Он отметил, что в Украине продолжается распространение коронавирусной болезни, но при этом по отдельным регионам ситуация продолжает выравниваться. Несколько областей уже вышли из «красных» карантинных зон, там снижается количество госпитализаций.



«Есть области, где ситуация остается достаточно напряженной, наблюдается рост, и мы прикладываем все усилия, чтобы с местными органами власти эту ситуацию контролировать. Но тот факт, что отдельные области сегодня вышли из "красных" зон в так называемые "желтые" карантинные зоны, свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Как мы и подчеркивали, закрывать всю страну на локдаун сейчас не имеет никакого смысла», – подчеркнул Шмыгаль.



По его словам, дают результаты ответственные действия местных органов власти, которые оперативно и с пониманием отреагировали на вспышки заболевания у себя на местах.



Кроме того, правительство продолжает принимать меры по борьбе с пандемией, в частности, по вакцинации населения согласно обновленному национальному плану вакцинации.



«В этом году ожидаем, что больше половины взрослого населения получат прививки от коронавируса. Правительством законтрактовано достаточное количество надежных и безопасных вакцин для достижения этого плана», – добавил премьер-министр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести на территории Украины жесткий общенациональный карантин. Столичный градоначальник убежден, что передвижение между регионами страны должно быть ограничено, поскольку «происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция по всей стране».



В ответ Кличко премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вводить тотальный локдаун пока нет необходимости, но если мэру столицы как главе Киевской горадминистрации недостаточно полномочий для борьбы с ковидом, можно внести предложения президенту по назначению нового руководителя КГГА.