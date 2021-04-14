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В Кремле не готовы говорить о деталях встречи Путина с Байденом

14 апреля 2021, 13:03

В Кремле не готовы говорить о деталях встречи Путина с Байденом

Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ», — сказал он.

Во время вчерашнего телефонного разговора лидеры двух стран условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам, отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения». «Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно», — объяснил пресс-секретарь российского лидера, говоря о том, планируют ли Путин и Байден обсуждать ситуацию на востоке Украины.

Отвечая на вопрос, о чем российский лидер мог бы поговорить с Байденом, кроме актуальных международных вопросов, Песков отметил, что «безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес, и в обсуждении которых стороны заинтересованы».

«Это новое предложение [Байдена о встрече с Путиным], оно будет прорабатываться и изучаться», — повторил представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что Путин уже принял предложение Байдена. В то же время пресс-секретарь оставил без комментариев тему того, будет ли Москва при проработке возможности встречи лидеров ставить вопрос о том, чтобы Байден извинился за то, что назвал Путина «убийцей».

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