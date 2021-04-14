НКРЭКУ лишила «Донецкоблгаз» лицензии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала лицензию на распределение газа ПАО «Донецкоблгаз» за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.



Такое решение регулятор энергетики принял впервые в истории Украины.



Проверка ОАО «Донецкоблгаз» показала, что компания дважды в течение 2020 года не выполнила условия соответствующего договора по транспортировке природного газа в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года.



«Это привело к тому, что задолженность ОАО "Донецкоблгаз" на 16.03.2021 за урегулирование ежесуточных небалансов за указанные газовые месяца прошлого года составила 353 900 000 гривен (с НДС) или 87, 12% от общего их стоимости», — говорится в сообщении.



Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную ОАО «Донецкоблгаз» с 1 августа 2021 года.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства.

СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсию.



Шевченковский районный суд Киева арестовал 49,99% акций ЧАО «Донецкоблгаз» и вернул предприятие в собственность государства. В СБУ установили, что данная доля принадлежала компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях, акции контролировались гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула Украину и скрывается в РФ.