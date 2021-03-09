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Из-за газового конфликта на Донетчине полиция зарегистрировала более 80 уголовных производств

09 марта 2021, 16:53

Из-за газового конфликта на Донетчине полиция зарегистрировала более 80 уголовных производств

В Донецкой области по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства. Об этом глава Донецкой областной ОГА Павел Кириленко рассказал премьер-министру Денису Шмыгалю во время обсуждения ситуации с обеспечением тепла в Донецкой области.

Данные внесены по двум статьям Уголовного кодекса – 356 (самоуправство) и ч. 2 ст. 384 (ложные показания свидетеля).

Ранее Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.

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В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. 

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. 

В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.

Следствие устанавливает имя чиновника, который распорядился перекрыть поставку газа на 59 котельных областного коммунального предприятия «Донецктеплокомунэнерго». 

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