Донецкая область снова с газом и теплом – ДонОГА

В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. Директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко рассказал подробности субботнего конфликта, связанного с отключением котельных в регионе.



Он напомнил, что полиция открыла уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины за самоуправство в отношении представителей компании «Донецкоблгаз». Они перекрыли поставки газа на 59 котельных областного коммунального предприятия «Донецктеплокомунэнерго».



Сегодня все эти котельные снова работают, заверил Гончаренко на видео, опубликованном Донецкой ОГА.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. В «Донецкоблгазе» утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.