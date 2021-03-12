Служба безопасности начала досудебное расследование в связи с отключением 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Должностных лиц ОАО «Донецкоблгаз» подозревают в совершении диверсионных действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что владельцами ОАО «Донецкоблгаз» являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности. Эти компании контролируются гражданином Украины, который в настоящее время находится на территории РФ.



В настоящее время проводятся следственные действия.

6 марта в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.



В Донецкой области по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.