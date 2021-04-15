Место для открытия нового аэропорта на Донбассе еще не выбрано. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в интервью изданию «Деловой Славянск».



Отвечая на вопрос, возможно ли строительство аэропорта в Святогорске, Кириленко отметил, что это только один из возможных вариантов, у которого есть определенные технические ограничения. «В Святогрске есть взлетно-посадочная полоса. Но мы понимаем, какие цели ставим. Если это будут нетяжелые самолеты и несколько человек летать, то об этом можно говорить», — пояснил Кириленко.



Также он отметил, что офис Донецкого аэропорта имени Прокофьева после начала боевых действий переехал именно в Святогорск. При этом он призвал не привязывать открытие аэропорта именно к этому городу.



Вместе с тем глава ДонОГА указал, что открытие аэропорта только в Краматорске или Мариуполе не решит проблему региона. «Банальная логистика: Мариуполь находится в 300 километрах от Краматорска», — сказал Кириленко и выразил сомнение, что жители этих агломерации будут ездить друг к другу ради внутреннего авиарейса.



«Нужно и там, и там но взвешено и [понять], кто будет инвестировать в это», — резюмировал глава области.



Кроме того, Кириленко исключил строительство аэропорта в Славянске.