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Святогорск — только один из вариантов для строительства аэропорта, заявил глава ОГА

15 апреля 2021, 22:22

Святогорск — только один из вариантов для строительства аэропорта, заявил глава ОГА

Место для открытия нового аэропорта на Донбассе еще не выбрано. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в интервью изданию «Деловой Славянск».

Отвечая на вопрос, возможно ли строительство аэропорта в Святогорске, Кириленко отметил, что это только один из возможных вариантов, у которого есть определенные технические ограничения. «В Святогрске есть взлетно-посадочная полоса. Но мы понимаем, какие цели ставим. Если это будут нетяжелые самолеты и несколько человек летать, то об этом можно говорить», — пояснил Кириленко.

Также он отметил, что офис Донецкого аэропорта имени Прокофьева после начала боевых действий переехал именно в Святогорск. При этом он призвал не привязывать открытие аэропорта именно к этому городу.

Вместе с тем глава ДонОГА указал, что открытие аэропорта только в Краматорске или Мариуполе не решит проблему региона. «Банальная логистика: Мариуполь находится в 300 километрах от Краматорска», — сказал Кириленко и выразил сомнение, что жители этих агломерации будут ездить друг к другу ради внутреннего авиарейса.

«Нужно и там, и там но взвешено и [понять], кто будет инвестировать в это», — резюмировал глава области.

Кроме того, Кириленко исключил строительство аэропорта в Славянске.

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