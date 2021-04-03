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Изучают опыт Израиля и Ирака: Создана рабочая группа по строительству аэропорта на Донбассе

03 апреля 2021, 19:55

Изучают опыт Израиля и Ирака: Создана рабочая группа по строительству аэропорта на Донбассе

В рамках развития инфраструктуры Донецкой и Луганской областей планируется построить или открыть аэропорт на этой территории. Уже создана рабочая группа, рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, сейчас подбирают место для будущего аэропорта. «Я создал специальную рабочую группу, в которую входят специалисты, военные, конечно же, разведсообщество, и мы анализируем», – сказал Резников.

Он пояснил, что основная задача связана с безопасностью, ведь на Донбассе в непосредственной близости находится линия соприкосновения.

«"Украэрорухом" определен воздушный коридор, где летать считается небезопасным. Безусловно, это сделано после трагедии МН17 и другими сбитыми летательными аппаратами, где погибали наши воины. Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация. Например, как заходят на посадку самолеты в Израиле или в Багдаде. Мы изучаем этот опыт, смотрим на нашу ситуацию и ищем решение», – отметил Резников.



Вице-премьер добавил, что возможны варианты организации перевозок не карго-грузов, а меньших объемов. Кроме того, проект помог бы создать условия для малой моторной авиации, что сразу бы оживило поток — как грузовой, так и пассажирский, туристический.

Резников привел пример проекта, который предложили реализовать на базе Святогорска.

«Его разработали народный депутат Владимир Воронов и его коллеги, и они меня в хорошем смысле втянули в эту работу. Я был на презентации и просто влюбился в этот проект. Мне очень хочется его реализовать. Это идея создания в Святогорске хаба – туристического, образовательного, IT-шного. Я считаю, что это абсолютно реалистично», – считает вице-премьер.

В этой связи он напомнил, что в Святогорске находится Свято-Успенская Святогорская лавра, которая является магнитом, в том числе для паломничества и религиозного туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительств планируется искать между Луганской и Донецкой областями.

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