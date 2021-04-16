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Россия закрыла ряду чиновников США въезд на свою территорию. Это очередной ответ на санкции Вашингтона

16 апреля 2021, 22:50

Россия закрыла ряду чиновников США въезд на свою территорию. Это очередной ответ на санкции Вашингтона

Россия запретила въезд для 8 действующих и бывших высокопоставленных чиновников США из-за «причастности к реализации антироссийского курса». Это ответ на санкции, которые против Москвы ввел Вашингтон.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

Так, под запрет на въезд в Россию попали:

  • Меррик Гарланд - генеральный прокурор США;
  • Майкл Карвахаль - директор Федерального бюро тюрем США;
  • Алехандро Майоркас - министр внутренней безопасности США;
  • Сьюзен Райс - советница президента США по вопросам внутренней политики, бывшая постоянная представитель США в ООН;
  • Кристофер Рэй - директор Федерального бюро расследований
  • Эврил Гейнс - директор Национальной разведки США;
  • Джон Болтон - бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности;
  • Роберт Вулси - бывший директор Центрального разведывательного управления США.

Ранее такой ответ анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заверив, что Россия не позволит принимать на работу в дипломатическую миссию США своих граждан. Кроме того, российские власти обещают ограничивать и прекращать деятельность фондов и неправительственных организаций США, которые «вмешиваются во внутриполитическую жизнь» России. Также в ответ на санкции США Россия выслала из страны 10 американских дипломатов. Все эти меры Москва решила ввести в ответ на ограничения со стороны Вашингтона.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.

Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

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