Россия закрыла ряду чиновников США въезд на свою территорию. Это очередной ответ на санкции Вашингтона

Ранее такой ответ анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заверив, что Россия не позволит принимать на работу в дипломатическую миссию США своих граждан. Кроме того, российские власти обещают ограничивать и прекращать деятельность фондов и неправительственных организаций США, которые «вмешиваются во внутриполитическую жизнь» России. Также в ответ на санкции США Россия выслала из страны 10 американских дипломатов. Все эти меры Москва решила ввести в ответ на ограничения со стороны Вашингтона.



15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.

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