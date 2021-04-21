Премьер ожидает прибытия партии вакцины AstraZeneca на этой неделе

На этой неделе в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду.



Он констатировал, что в случае прибытия этой партии, общее количество поставленных вакцин в Украину составит более 1,1 миллиона доз.



В мае власть ожидает значительно большее количество вакцин, и вакцинальная кампания значительно ускорится, рассказал Шмыгаль. Он напомнил, что до конца этого года власть хочет привить более половины жителей Украины.

Всего в Украине пока только 477 833 человека вакцинировались от ковида с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca/Covishield (500 тысяч доз), CoronaVac (215 тысяч доз) и Phizer (167 тысяч доз).