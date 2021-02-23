В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину. Самолет из Индии с препаратом Covishield, который выпускается по лицензии Astra Zeneca, приземлился в аэропорту «Борисполь», сообщает телеканал «Украина 24».
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