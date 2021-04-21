В «ДНР» предупредили, что в этом году отдых в Седово снова будет по пропускам

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям.



«На самом деле это вопрос безопасности, потому что там близка линия соприкосновения и возможны разного рода провокации. Поэтому меры безопасности там применяются», – сказал Пушилин в интервью российскому госканалу RT.



Он уверяет, что в прошлом году уже «была выработана система, когда заранее люди подавали обращения и могли спокойно попасть в Седово».



При этом Пушилин признает, что «люди соскучились по беспрепятственному проезду, как это было раньше».



«Но увы, сейчас еще военные действия не закончены, поэтому мы ориентируемся пока на такие не очень приемлемые для людей ограничения», – добавил Пушилин.



По его словам, совместно с «МВД ДНР» «прорабатываются механизмы» упрощения проезда, поскольку на отдых в Седово приезжают также жители Луганска и других контролируемых «ЛНР» территорий.

В 2020 году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих до 15 июля «ДНР» осуществляла только по спискам. С 15 июля разрешали свободно въехать всем желающим для отдыха в курортных поселках Седово и Безыменное. Но несмотря на это отдыхающие могли остановиться лишь в пансионатах или в мини-отелях, домах, владельцы которых были зарегистрированы «ДНР» как физлица-предприниматели.



Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.