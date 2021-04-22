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«Глупость и способ похоронить Минские соглашения»: Путин и Лукашенко высказались о переносе переговоров ТКГ из Беларуси

22 апреля 2021, 19:04

«Глупость и способ похоронить Минские соглашения»: Путин и Лукашенко высказались о переносе переговоров ТКГ из Беларуси

Намерения Украины о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска – это поиск причин, чтобы уклониться от решения проблемы Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Москве, фрагмент которой показал телеканал «Россия 24».

«Беларусь просто предоставила нам площадку, и вообще не вмешивается в этот процесс. Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере, всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин – уклониться от обсуждения проблемы Донбасса», – заявил Путин.  

«И похоронить Минские соглашения», – добавил Лукашенко.

«И похоронить их окончательно», – согласился Путин.

Лукашенко рассказал, что Беларусь начала организовывать встречи ТКГ, потому что его попросили об этом тогда все участники переговоров, включая Владимира Путина и бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Если сегодня не нравится – пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но нужно иметь ввиду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос, будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте», – отметил Лукашенко.

Он также назвал это предложение «глупостью, которую не стоит обсуждать».

«Но вообще у нас говорят так: "Баба с воза – коню легче". Поэтому мы особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя они [украинцы] заявили, а потом опровергли это заявление. И якобы президент даже отказался обсуждать эту проблему. Глупость несусветная, что тут обсуждать», – заявил Лукашенко.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что у Москвы пока нет определенной позиции по вопросу переноса заседаний ТКГ из Минска.

Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

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