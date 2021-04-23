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РФ предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на Донбассе при участии Украины и «Л-ДНР»

23 апреля 2021, 16:12

РФ предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на Донбассе при участии Украины и «Л-ДНР»

 Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти непосредственнно на Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак во время встречи с журналистами.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», — цитирует Козака «РИА Новости».

Он добавил, что подтверждает свое предложение о возможности проведения таких переговоров «непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Также Козак считает, что конфликт на Донбассе не решить без прямых договоренностей между Киевом и руководством группировок «ДНР» и «ЛНР».

Он обвинил Украинскую власть в том, что «все усилия нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска».

При этом, по словам Козака, такой диалог «реально существует». «Все дискуссии в [Трехсторонней] контактной группе, в ее рабочих подгруппах — это на 99% дискуссии между представителями Украины и Донбасса. Речь идет исключительно о создании видимости отсутствия такого диалога для радикально настроенных политических сил Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

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