«Еще есть время». Кравчук надеется договориться о перемирии на Донбассе до Пасхи

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что так называемое пасхальное перемирие, о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить.



«Вчера этот вопрос обсуждался почти 3,5 часа, а то и больше. Я могу сделать вывод, что в целом было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с пасхальными праздниками, но и в целом достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения. И второе, что важно было, — детально обсужден вопрос об усовершенствовании координационного механизма влияния на нарушения режима тишины, и первым документом, который мы вчера обсуждали, было предложение российской стороны. Она предложила проект такого документа, но нам не удалось принять даже не потому, что содержание было несовершенное, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений, которые были определены в заявлении, предложенном российской стороной», — рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, вчера стороны «серьезно продвинулись вперед». «Я думаю, что мы достигли серьезного продвижения вперед, остались детали, мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я сегодня послал госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту, мы считаем, что российский проект может быть взят за основу, и с просьбой рассмотреть его. Еще есть время, и дай бог, примем решение», — резюмировал Кравчук.



Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил проведение экстренного заседания Трехсторонней контактной группы или контакт советников лидеров «нормандской четверки» для установления «пасхального перемирия» на Донбассе.