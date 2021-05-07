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Ермак: Есть основания считать, что встреча Зеленского и Байдена вскоре состоится

07 мая 2021, 09:08

Ермак: Есть основания считать, что встреча Зеленского и Байдена вскоре состоится

Встреча президентов Украины и США может вскоре состояться, для этого есть взаимная заинтересованность сторон. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба ОП.

«Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена», – сказал Ермак.

Он напомнил, что 2021 год является особенным, ведь в этом году Украина отмечает 30-летие независимости.

«Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году»,  – добавил глава Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с визитом в этом году. 

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