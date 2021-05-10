Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Об этом он сказал в понедельник, 10 мая.



Американский президент выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с экономическими последствиями коронавируса. В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что Россия причастна к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.



«Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — ответил Байден.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля предложил двусторонний саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Впоследствии американский лидер пояснил, что предложил российскому президенту встретиться летом в Европе. Президент США в середине июня будет находиться там для участия в саммитах Группы семи и НАТО.