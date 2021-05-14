Минсоцполитики просит не паниковать: Субсидии можно оформить в течение 5 месяцев, документы утверждены

Переоформить жилищные субсидии можно в течение 5 месяцев, новые формы документов для получения помощи уже утверждены. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Украины.



В ведомстве напомнили, что с 1 мая произошли изменения в программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию о доходах и расходах.



Как сообщается, новые формы документов уже утверждены приказом Минсоцполитики от 07.05.2021 № 242 и зарегистрированы в Минюсте. Скачать документы можно на сайте Минсоцполитики: заявление на получение субсидии, декларация о доходах и расходах.



«Во избежание образования очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть в мае – сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года. Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена начиная с мая 2021 года», – подчеркивают в Минсоцполитики.



Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:



– через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦНАП (центры предоставления административных услуг);



– непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;



– заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;



– через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua.



«Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченных должностных лиц исполнительного сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады и должностных лиц центра предоставления административных услуг», – уточнили в ведомстве.



В Минсоцполитики также разъяснили вопрос назначения субсидий на основании решений комиссий, образованных органами местной власти и органами местного самоуправления.



«С учетом внесенных изменений, более 98% случаев, которые ранее рассматривались комиссиями, теперь будут назначаться органами социальной защиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов. Таким образом, всем этим домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза с 30 до 10 дней», – говорится в сообщении.