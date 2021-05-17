Регистрация места жительства через «Дію» теперь доступна в Мариуполе и еще 6 городах

Онлайн-регистрация места жительства через веб-портал «Дія» доступна с сегодняшнего дня, 17 мая, для жителей 7 городов. Завтра эта функция появится и в мобильном приложении «Дія».



Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время Diia Summit Spring 2021.



В качестве пилотного проекта онлайн-регистрация места жительства теперь доступна в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе. За год в правительстве обещают масштабировать сервис на всю Украину.



Разработчики обещают, что подача онлайн-заявление на изменение регистрации места жительства займет 15 минут. Регистратор обработает заявление в течение суток.

5 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 5463 «О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине», принятие которого закрепит электронную регистрацию во всей стране.



В Минцифры обещают, что электронная процедура регистрации места жительства упростит жизнь переселенцев