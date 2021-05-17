Электронная подпись появилась в приложении «Дія»

Функция получения электронной подписи «Дія.Підпис» появилась в приложении «Дія». Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Diia Summit в Киеве.



Новая функция дает возможность подписывать документы и получать госуслуги прямо со смартфона.



«Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и ID-карту», — сказал Федоров.



«Дія.Підпис» сохраняет все подписанные документы, процесс подписи одного документа занимает несколько секунд.

Электронной подписью в «Дії» можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на одноименном портале, в сервисах monobank, «Документ.Онлайн» и «Вчасно».



На сегодняшний день в Украине существует несколько способов получения электронной подписи. «Это, например, офлайн возможность. Пойти в Центр сертификации с кучей документов, очередями и потраченным временем. Вторая возможность — это через сайт Приват24. Ты скачешь определенный файл, хранишь его на компьютере, забываешь, где его сохранил, еще раз его загружаешь и т.д. Это прошлое», — подчеркнул Федоров.

Сегодня во время Diia Summit также был презентован пилотный проект по онлайн-регистрация места жительства через портал «Дія». Также на портале запущена функция подачи заявки для переселенцев для получения кредита на жилье под 3%.



Кроме того, сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей временно неподконтрольных территорий.