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Жители ОРДЛО теперь могут получать свидетельства о рождении онлайн

17 мая 2021, 12:27

Жители ОРДЛО теперь могут получать свидетельства о рождении онлайн

Сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей временно неподконтрольных территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время форума Diia Summit в понедельник, 17 мая.

«С сегодняшнего дня сервис "е-Малятко" становится доступным для жителей временно оккупированных территорий. Это важная социальная миссия, поскольку украинцы на оккупированных территориях, к сожалению, имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг», — сказал он.

Чиновник также отметил, что на сегодня данным сервисом воспользовались более 92,4 тысячи родителей младенцев.

С помощью сервиса «еМалятко» родители могут воспользоваться девятью услугами, необходимыми при рождении ребенка. Две из них являются базовыми (обязательным) — государственная регистрация рождения и происхождение ребенка. Остальные 7 услуг предоставляются на выбор родителей.

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