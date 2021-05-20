Прокуратура объявила в розыск подозреваемого в госизмене депутата Тараса Козака

Суд дал разрешение на задержание депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Он объявлен в розыск, сообщает Офис генерального прокурора.



«Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генеральным прокурором, и позволил задержать народного депутата Украины с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в четверг.



Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен.



СБУ также объявила в розыск Козак в розыск.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



13 мая Печерский районный суд Киева избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.



Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что народный депутат от этой политсилы Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.