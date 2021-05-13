Суд отпустил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева избирал народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.
В начале заседания суд отклонил ходатайство адвокатов о взятии нардепа на поруки.
В ходе рассмотрения дела сторона обвинения зачитала подозрение Виктору Медведчуку в преступлениях против Украины по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Основную часть обоснования подозрения составили факты и материалы, которые по мнению следствия, свидетельствуют о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Речь идет о месторождении «Глубокое», расположенном на шельфе Черного моря, и убытках государству Украина на сумму около 38 миллиардов гривен.
Также был озвучен ряд других фактов, в частности, прокурор обвинения зачитал эпизод дела о создании организации «Луч» по подготовке агентов влияния РФ в Украине из числа трудовых мигрантов.
Обвинение заявило, что Медведчук может скрываться от досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, искажать или уничтожать доказательства, а также совершать иные правонарушения. По словам прокурора, по инкриминируемым статьям, которые квалифицируются как особо тяжкие, нардепу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, что само по себе может стать для подозреваемого мотивом скрываться или планировать побег от органов досудебного расследования.
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Также было отмечено, что поскольку пока не установлены все участники преступлений, связанных с Медведчуком, они могут содействовать ему скрываться от уголовной ответственности.
В этой связи сторона обвинения попросила суд применить к подозреваемому меру содержания под стражей на время досудебного расследования. Либо обязать его внести залог в сумме, которая эквивалентна не менее 132 159 прожиточных минимумов — 300 миллионов 930 гривен. По мнению обвинения, такая сумма залога будет содействовать выполнению Медведчуком его процессуальных обязанностей. В этом случае подозреваемый обязан не покидать место проживания, сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет и т.д.
В своем выступлении Виктор Медведчук заявил, что подозрение ему было объявлено с нарушением норм Уголовного кодекса и произнес речь о политических мотивах дела против него. Доказательства и факты, изложенные в подозрении, он считает «политически мотивированными и сделанными с целью привлечения к ответственности одного из оппозиционных политиков».
Защита Медведчука просила суд отклонить ходатайство и не избирать нардепу меру пресечения. Адвокаты указали на нарушение процедуры сообщения о подозрении, по их словам, нардеп до сих пор не получил документ по месту жительства и работы.
Также сторона защиты нардепа подала ходатайство о нарушении процесса регистрации уголовного производства. И считает незаконными следственные действия, которые правоохранители проводили в рамках данного дела, однако суд отказал в приобщении этого ходатайства к материалам уголовного производства.
В ходе заседания судья высказал ряд претензий к стороне обвинения в связи с тем, что прокуроры не предоставили следственному судье отдельные важные документы по эпизодам обвинения, а также не уточнили имущественное положение подозреваемого по состоянию на 13 мая для определения суммы залога.
В итоге, вернувшись из совещательной комнаты, судья Вячеслав Пидпалый отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.
Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.