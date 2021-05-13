Суд отпустил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева избирал народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.



В начале заседания суд отклонил ходатайство адвокатов о взятии нардепа на поруки.



В ходе рассмотрения дела сторона обвинения зачитала подозрение Виктору Медведчуку в преступлениях против Украины по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Основную часть обоснования подозрения составили факты и материалы, которые по мнению следствия, свидетельствуют о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Речь идет о месторождении «Глубокое», расположенном на шельфе Черного моря, и убытках государству Украина на сумму около 38 миллиардов гривен.



Также был озвучен ряд других фактов, в частности, прокурор обвинения зачитал эпизод дела о создании организации «Луч» по подготовке агентов влияния РФ в Украине из числа трудовых мигрантов.



Обвинение заявило, что Медведчук может скрываться от досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, искажать или уничтожать доказательства, а также совершать иные правонарушения. По словам прокурора, по инкриминируемым статьям, которые квалифицируются как особо тяжкие, нардепу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, что само по себе может стать для подозреваемого мотивом скрываться или планировать побег от органов досудебного расследования.

Также было отмечено, что поскольку пока не установлены все участники преступлений, связанных с Медведчуком, они могут содействовать ему скрываться от уголовной ответственности.



В этой связи сторона обвинения попросила суд применить к подозреваемому меру содержания под стражей на время досудебного расследования. Либо обязать его внести залог в сумме, которая эквивалентна не менее 132 159 прожиточных минимумов — 300 миллионов 930 гривен. По мнению обвинения, такая сумма залога будет содействовать выполнению Медведчуком его процессуальных обязанностей. В этом случае подозреваемый обязан не покидать место проживания, сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет и т.д.



В своем выступлении Виктор Медведчук заявил, что подозрение ему было объявлено с нарушением норм Уголовного кодекса и произнес речь о политических мотивах дела против него. Доказательства и факты, изложенные в подозрении, он считает «политически мотивированными и сделанными с целью привлечения к ответственности одного из оппозиционных политиков».



Защита Медведчука просила суд отклонить ходатайство и не избирать нардепу меру пресечения. Адвокаты указали на нарушение процедуры сообщения о подозрении, по их словам, нардеп до сих пор не получил документ по месту жительства и работы.



Также сторона защиты нардепа подала ходатайство о нарушении процесса регистрации уголовного производства. И считает незаконными следственные действия, которые правоохранители проводили в рамках данного дела, однако суд отказал в приобщении этого ходатайства к материалам уголовного производства.



В ходе заседания судья высказал ряд претензий к стороне обвинения в связи с тем, что прокуроры не предоставили следственному судье отдельные важные документы по эпизодам обвинения, а также не уточнили имущественное положение подозреваемого по состоянию на 13 мая для определения суммы залога.



В итоге, вернувшись из совещательной комнаты, судья Вячеслав Пидпалый отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.



Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.