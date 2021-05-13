Медведчук сообщил, что Козак находится в Беларуси на лечении

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что народный депутат от этой политсилы Тарас Козак находится на лечении в Беларуси. Об этом он сказал в зале Печерского районного суда Киева, передает «Громадське».



На вопрос, знает ли Медведчук о местонахождении парламентария, тот ответил: «Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси». Какое именно лечение проходит Козак, он не уточнил.



Медведчук также отметил, что он общался с Козаком после объявления им подозрения о преступлении. В то же время отмечает, что они не говорили о газовом месторождении «Глубокая» в Черном море.



«Это мой друг, это член политсовета нашей партии, конечно, мы контактируем. Возмутительная [реакция у него была на подозрение]», — пояснил он.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



13 мая Печерский районный суд Киева избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.