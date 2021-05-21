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Потребуют регистрацию: «ДНР» определила правила въезда в Седово в этом году

21 мая 2021, 15:20

Потребуют регистрацию: «ДНР» определила правила въезда в Седово в этом году

Группировка «ДНР» установила правила проезда отдыхающих в подконтрольный ей курортный поселок Седово на Азовском море. У желающих попасть туда будут требовать регистрацию по месту пребывания. Об этом сообщил глава «администрации» Новоазовского района Олег Моргун, говорится в сюжете одного из сепаратистских телеканалов.

По его словам, зарегистрироваться по месту пребывания можно заранее, забронировав место в пансионатах или местных предпринимателей, которые размещают туристов.

Моргун утверждает, что такие меры связаны с обеспечением безопасности и эпидемической обстановкой: «Во-первых, мы за безопасность своих жителей переживаем, плюс война еще не закончилась, у нас тут 13 сел на линии соприкосновения... Мы приложим все усилия совместно с силовыми структурами, чтобы привести все в соответствие. То есть это ограничительные меры, связанные с ковидом и с военными действиями».

Местные «власти» уверяют, что в Седово в этом году увеличили количество пляжей, сейчас ведется работа по их благоустройству. Монтируют раздевалки и места для отдыха мест людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям. На территории района обустроят дежурные блокпосты.

В 2020 году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих до 15 июля «ДНР» осуществляла только по спискам. С 15 июля разрешали свободно въехать всем желающим для отдыха в курортных поселках Седово и Безыменное. Но несмотря на это отдыхающие могли остановиться лишь в пансионатах или в мини-отелях, домах, владельцы которых были зарегистрированы «ДНР» как физлица-предприниматели.

Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.

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